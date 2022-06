SECO, centro d'eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica, con un'offerta endto-end di Edge computing e soluzioni per l'IoT e l'Intelligenza Artificiale, è orgogliosa di prendere parte a Euronext Tech Leaders, la nuova iniziativa dedicata alle aziende leader del settore Tech ad alta crescita. L'ecosistema di Euronext mette in collegamento oltre 700 aziende Tech quotate nei mercati Euronext con un'ampia base di investitori internazionali per sostenere tutti i profili di crescita delle aziende Tech. Euronext Tech Leaders si compone di oltre 100 aziende leader e ad alta crescita (19 delle quali basate in Italia), completando l'offerta di Euronext per il mondo Tech, con l'obiettivo di rafforzare il settore a livello europeo e fare da catalizzatore per la prossima generazione di Tech leaders, accelerandone il percorso di crescita. In qualità di Euronext Tech Leader, SECO potrà beneficiare di una serie di servizi offerti da Euronext e dai propri partner per il settore tecnologico, entrando a far parte di un network esclusivo e aumentando ulteriormente la propria visibilità a livello internazionale. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante riconoscimento, un'ulteriore tappa del nostro percorso di creazione di valore per tutti i nostri stakeholders. Siamo sempre mossi dalla spinta all'innovazione, per abilitare i nostri clienti a cogliere a pieno l'enorme potenziale della digitalizzazione. L'IPO su Euronext STAR Milan ci ha permesso di continuare ad accelerare la crescita del nostro business, tanto organicamente quanto attraverso operazioni di M&A di qualità e value-accretive. Entrare a far parte di Euronext Tech Leaders rappresenta per noi un altro importante passo come società quotata, consentendoci di raggiungere una platea sempre più ampia di investitori internazionali", ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.

