SECO (la "Società") annuncia di aver registrato il più alto valore di order intake mensile dalla propria fondazione: i nuovi ordini raccolti nel mese di maggio hanno infatti superato il valore di €31M. Tale importo va a incrementare ulteriormente il valore del backlog che, come precedentemente annunciato lo scorso 12 maggio, ammontava a €164M al 30 aprile 2022. Hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato sia gli ordini ricevuti da nuovi clienti che quelli ottenuti da clienti esistenti. Si rileva, inoltre, una forte domanda diffusa nei mercati verticali in cui opera la Società. In particolare, è stata registrata un'accelerazione, rispetto all'anno precedente, nella raccolta ordini nelle aree EMEA, APAC e USA. "Il livello record di ordinato raggiunto nel mese di maggio contribuisce ad aumentare ulteriormente la visibilità sul nostro business. Continuiamo a supportare i nostri clienti nel loro processo di trasformazione digitale. Siamo solo all'inizio di una grande rivoluzione industriale, dove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale, l'IoT e il 5G abiliteranno nuovi modelli di business: il potenziale ancora inespresso del nostro mercato è enorme", ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.

