Secondo Janet Yellen la recessione in Usa non è "imminente". "Mi aspetto che l'economia rallenti. È cresciuta a un ritmo molto rapido e anche nel mercato del lavoro abbiamo raggiunto la piena occupazione. È naturale ora che ci aspettiamo una transizione verso una crescita costante e stabile ma non credo che una recessione sia affatto inevitabile", ha spiegato l'ex chairwoman della Federal Reserve (Fed), dal gennaio 2021 è alla guida dello U.S. Department of Treasury (il ministero del Tesoro di Washington). "Chiaramente l'inflazione è inaccettabilmente alta", ha ammesso intervistata da Abc News. Yellen ha però precisato di non ritenere che un calo della spesa dei consumatori possa essere la causa di una recessione.

(RR - www.ftaonline.com)