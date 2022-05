Secondo Charles Munger di Berkshire Hathaway il Bitcoin è stupido e malvagio. Sabato, nel corso dell'assemblea degli azionisti della conglomerata del Nebraska svoltasi per la prima volta in presenza dal 2019, Warren Buffett non ha mostrato di avere cambiato opinione sulla criptovaluta, sottolineando di preferire beni tangibili che producono qualcosa, come i terreni agricoli. L'Oracolo di Omaha ha anche dichiarato che il governo Usa non dovrebbe mai permettere che una valuta digitale si sostituisca al dollaro. "Nella mia vita, cerco di evitare le cose che sono stupide, malvagie e mi fanno sembrare cattivo rispetto a qualcun altro e il Bitcoin fa tutte e tre le cose", ha invece detto Munger, numero due di Berkshire. (RR - www.ftaonline.com)

