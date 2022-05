Applied Materials ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre del suo esercizio (chiuso lo scorso 1° maggio) segnati da un eps rettificato in crescita da 1,63 a 1,85 dollari, a fronte di ricavi in progresso da 5,58 a 6,25 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 1,90 dollari e 6,35 miliardi rispettivamente. Il gruppo californiano (maggiore fornitore al mondo di strumenti per la manifattura di chip) ha sottolineato come la domanda sia alta visto che nei periodi peggiori della pandemia i produttori di semiconduttori non riuscivano a stare dietro agli ordinativi. Il problema, però, è che anche Applied Materials ha bisogno di chip e di altra componentistica e per questo sente l'impatto della crisi della supply chain. Per il terzo trimestre Applied Materials stima ricavi compresi tra 5,85 e 6,65 miliardi di dollari, sotto ai 6,68 miliardi del consensus di FactSet. Applied Materials scambiava in declino di circa il 2% in after market (la seduta di giovedì al Nasdaq si era già chiusa con una perdita dello 0,54%).

