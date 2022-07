Per Twitter il dietrofront di Elon Musk sull'Opa da 44 miliardi di dollari "non è valido ed è illecito".

Per Twitter il dietrofront di Elon Musk sull'Opa da 44 miliardi di dollari "non è valido ed è illecito". In una lettera in risposta alla cancellazione dell'operazione da parte del numero uno di Tesla, gli avvocati del social network hanno confermato le dichiarazioni del chairman Bret Taylor secondo cui l'obiettivo rimane quello di portare avanti la transazione. Musk invece punterebbe alla cancellazione del deal utilizzando sempre la scusa delle informazioni (non fornite) sui fake account di Twitter. "Contrariamente a quanto affermato nella tua lettera, Twitter non ha violato nessuno dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo", ha scritto William Savitt, dello studio Wachtell Lipton Rosen & Katz, replicando a Musk e ai suoi legali. Twitter aveva chiuso con un tracollo dell'11,30% lunedì al Nyse, dopo avere già perso il 5,10% venerdì.

(RR - www.ftaonline.com)