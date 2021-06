[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo John Williams, president della Federal Reserve (Fed) di New York, è ancora presto per un cambio nelle politiche del Federal Open Market Committee (Fomc). "È chiaro che l'economia sta migliorando a un ritmo rapido e le prospettive a medio termine sono molto buone ma i dati e le condizioni non sono progrediti abbastanza da consentire al Fomc di modificare la sua posizione di politica monetaria di forte sostegno alla ripresa economica", ha dichiarato Williams durante un evento organizzato dalla Midsize Bank Coalition of America. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.