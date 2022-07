Seco *ha proceduto all'elaborazione di ricavi di pre-chiusura relativi al secondo trimestre del 2022*. È necessario specificare che tali ricavi consolidati, in quanto dati di pre-chiusura, sono suscettibili di variazioni a seguito del processo di chiusura e assestamento contabile dei risultati consolidati di fine periodo.

Nel Q2 2022 i ricavi ammontano a circa € 52 M, in crescita del 130% rispetto al Q2 2021 e in linea con l'estremo più alto della guidance ufficiale precedentemente comunicata al mercato. La crescita organica rispetto al Q2 2021 è pari al 65%, mentre la crescita like-for-like è pari al 52%. Tale andamento è legato ad una significativa crescita espansione nelle aree a più elevato potenziale tra cui gli l'EMEA, l'APAC e gli USA, oltre che da una crescita del business SaaS, che ha contribuito per circa € 5,9 M ai ricavi consolidati di SECO.

*Closing della partnership con Camozzi Digital *

**SECO e Camozzi Digital hanno completato con successo il closing dell'operazione comunicata al mercato in data 29 aprile 2022, secondo i medesimi termini precedentemente illustrati. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a €50M e prevede il conferimento da parte di Camozzi Digital del ramo d'azienda comprensivo di una parte del personale (impegnato nello sviluppo di algoritmi e di applicazioni di AI) e asset di proprietà intellettuale. Contestualmente, l'accordo prevede l'emissione di n. 7.971.583 nuove azioni, pari al 6,73% del capitale sociale di SECO post-aumento di capitale, in favore del Gruppo Camozzi, che diventa per SECO un azionista di riferimento con un orizzonte di lungo periodo. Camozzi Digital ha conferito in SECO oltre 90 app, algoritmi e smart connectors ready-to-use specificamente sviluppati per realizzare l'Autonomous Manufacturing: tali funzionalità saranno integrate in CLEA, riducendo di oltre tre anni il time-tomarket delle soluzioni IIoT di SECO per le Smart Factories e gli OEM. In particolare, l'offerta di SECO si arricchisce di due nuove soluzioni SaaS dedicate al mondo industriale (CLEA Smart HMI e CLEA Smart Factory) che permetteranno di attrarre ulteriori opportunità di business in ambito edge computing e SaaS, consentendo ai clienti di trasformare i dati raccolti in valore aggiunto e abilitando anche i produttori di beni strumentali di proporre ai propri clienti modelli di business as-a-Service. Dalla vendita di queste nuove soluzioni, SECO prevede ricavi addizionali SaaS per complessivi ca. €50M nel triennio 2023- 25, di cui ca. €14M già nel 2024. La collaborazione stretta tra SECO e Camozzi, inoltre, ha dato origine a un accordo industriale pluriennale in virtù del quale Camozzi Digital ha acquistato licenze CLEA per €3.6M. È inoltre previsto che le aziende del Gruppo Camozzi acquistino soluzioni hardware quali edge platforms, IoT gateways e HMI realizzati da SECO, rispetto alle quali è stato concesso un first right of refusal and right to match a favore di SECO.

SECO Northern Europe: operazioni di fusione e riorganizzazione societaria *

**È stata perfezionata l'operazione di riorganizzazione societaria che riunisce all'interno di un'unica società, SECO Northern Europe GmbH, tutte le attività legate al business edge computing svolte da SECO in DACH e Nord Europa. In particolare, tale operazione prevede la fusione di cinque legal entity del gruppo aventi sede in Germania, all'interno delle società incorporanti SECO Northern Europe Holding GmbH e SECO Northern Europe GmbH2 , entrambe interamente controllate da SECO SpA. Grazie a questa operazione, SECO potrà conseguire importanti sinergie di costo derivanti dalla semplificazione della propria struttura societaria, nonché massimizzare i benefici derivanti dall'integrazione e dalla condivisione di know-how commerciale, tecnologico e produttivo tra i diversi team operanti in DACH e Nord Europa, uniti ora sotto un'unica entità legale. La fusione ha effetto dal 1° luglio 2022, con effetti contabili retrodatati a partire dal 1° gennaio 2022.

SECO Mind Germany GmbH, interamente controllata da SECO Northern Europe GmbH, continuerà invece a sviluppare il businees SaaS nell'area.

"In un contesto di mercato ancora impattato dallo shortage di componenti, questi risultati confermano che il nostro modello di business ci consente di cogliere le grandi opportunità di crescita che abbiamo davanti a noi: sono molto soddisfatto del lavoro che, trimestre dopo trimestre, stiamo facendo per centrare gli ambiziosi target di crescita che ci poniamo. Poche settimane fa, all'Embedded World di Norimberga abbiamo potuto reincontrare di persona, dopo le restrizioni degli ultimi due anni, numerosi clienti e business partner: da loro abbiamo constatato quanto alto sia il valore attribuito alla nostra proposta edge-to-AI, che continueremo ad arricchire con funzionalità sempre nuove anche grazie alla partnership con Camozzi Digital. Con la riorganizzazione di SECO Northern Europe conseguiremo invece un importante risparmio di costi e complessità gestionale, che ci consentirà di aumentare sempre più il valore per i nostri azionisti", ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.

