Seduta deludente per il Dax nonostante il saldo positivo. Il Dax è salito dello 0,2% ieri andando a terminare a 13292 punti, nel corso della seduta tuttavia i prezzi hanno oscillato tra 13273 e 13444 punti. I massimi di giornata sono allineati con quelli del 16 giugno, a 13443 punti, resistenza coincidente con il primo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci (il 23,6%) che per adesso ha tenuto. Solo oltre quei livelli possibile la ricopertura del gap ribassista del 13 giugno con lato alto a 13750 (e 38,2% di ritracciamento). La resistenza successiva, ma dare per scontato il superamento di area 13750 sarebbe pericoloso, si colloca a 13950 circa. Senza il superamento di area 13450 resterebbe elevato il rischio di discese verso il minimo del 16 giugno a 13008 punti, ultimo baluardo in grado di evitare il ritorno sul minimo di marzo a 12439.

(AM)