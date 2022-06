Seduta disastrosa giovedì per STM. Il titolo ha ceduto il 6,3% a 31,58 euro (minimo intraday a 31,525). Il settoriale EURO STOXX® Technology del resto è sceso del 4,92%, a 646,24, la performance da inizio anno dell'indice è negativa del 34,24%. L'aumento dei tassi interesse penalizza gli asset considerati più rischiosi, come appunto il settore tech. C'è però da dire che i recenti ribassi hanno permesso una discesa del rapporto P/E dell'indice, che ora è attorno a 25 volte. Si tratta di un valore molto maggiore rispetto a quello dell'indice globale, di 15 volte circa, ma dimezzato rispetto ai livelli di un anno fa. Per adesso resta comunque rischioso ipotizzare strategie di acquisto sulla debolezza. A inizio settimana Equita Sim, riferendosi a STM, ha ribadito il giudizio "hold", cioè mantenere in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 46 euro, che è comunque molto sopra i livelli attuali. L'ultima seduta ha visto STM cedere pericolosamente al di sotto del minimo di marzo a 31,71 euro. Per adesso la violazione è stata solo marginale ma se venisse confermata in chiusura di ottava diverrebbe probabile il test del supporto critico a 30 euro, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. In caso di cedimento anche di quei livelli probabili discese verso i 26,50 euro. Solo oltre area 32 un eventuale rimbalzo si guadagnerebbe la possibilità di tentare la ricopertura del gap del 13 giugno con lato alto a 34,47.

