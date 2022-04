Seduta in netto calo per il future Ftse Mib mercoledì. Il future ha perso il 2,03% a 23855 punti, i prezzi hanno oscillato tra 23585 e 24400 punti. Gli investitori scontano il fatto che i rialzi dei tassi, quelli già effettuati e in programma da parte della Fed e quelli che sarà costretta ad effettuare le Bce per contrastare la crescita dell'inflazione, nonostante la guerra in Ucraina, metteranno in crisi la crescita economica. Non solo le borse soffrono, sono in aumento anche i rendimenti dei bond governativi (e di conseguenza calano i prezzi): quello sul Btp decennale è al 2,33%, ai massimi da due anni, quello sul Bund allo 0,63%, lo spread è a 165 punti base. Le stime contenute nella bozza del Documento di Economia e Finanza (Def) prevedono un Pil in crescita del 3,1% nel 2022, un taglio deciso rispetto alla previsione precedente di un +4,7%. Il rapporto debito/Pil dovrebbe essere del 146,8% per l'anno in corso (145% nel successivo), il deficit tendenziale è confermato al 5,6%, quello programmatico al 5,1%. Lo 0,5% di differenza permette 9,5 miliardi circa di spazio di manovra senza dovere richiedere nuovi scostamenti. Il calo al di sotto della media mobile esponenziale a 10 giorni, ora resistenza a 24230 circa, rende probabile per il Ftse Mib future il test del minimo del 18 marzo 23250 punti. Sotto quei livelli difficile evitare il ritorno sui minimi di marzo a 21065 punti. Solo recuperi al di sopra di area 24500 (prima resistenza a 24230) potrebbero permettere di archiviare lo scivolone di mercoledì come un fenomeno temporaneo. Resistenza chiave di medio periodo a 25000 circa.

