*Seduta nervosa quella di ieri per Enav, *che ha chiuso le contrattazioni a 4,364 euro in calo di quasi un punto percentuale dopo aver toccato un massimo nell'intrady a 4,468 euro. La società ha annunciato venerdì un accordo con la Qatar Civil Aviation Authority. ENAV fornirà supporto nella gestione del traffico aereo del Qatar durante la Coppa del Mondo FIFA 2022, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Il contratto, in partnership con Fusion Technology Trading, avrà una durata di 12 mesi, per un importo massimo complessivo pari a 19,1 milioni di euro, di cui 10,1 destinati a ENAV.

I risultati del gruppo, presentati qualche settimana fa, avevano mostrato risultati 2021 in crescita (ricavi +8,5%, EBITDA +5,5%, utile netto +44,6% a 78 milioni di euro), ma il mercato non aveva reagito bene a causa delle previsioni per il 2022 con ricavi ed EBITDA in crescita "low-single digit" (tra 0 e 5 per cento), quindi meno di quanto registrato nel 2021. Il gruppo stima per il 2022 un traffico aereo pari a circa l'85% del dato prepandemico, con valori estivi quasi a livello 2019.

*Graficamente il titolo sta consolidando il rialzo messo a segno dai minimi di marzo *a 3,374 euro. La permanenza al di sopra di area 4,20 resta compatibile con lo scenario rialzista che troverebbe nuova verve con il superamento nel breve di quota 4,50. Probabile in tal caso un nuovo allungo verso 4,70, resistenza critica lungo la strada verso gli obiettivi a 5 e 5,15 circa. Sotto 4,20 invece la correzione si amplierebbe puntando verso i supporti successivi a 4,05 e 3,90 euro.

(AC - www.ftaonline.com)