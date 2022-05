Seduta positiva giovedì per il future Ftse Mib che guadagna lo 0,30% a 23800 punti. I prezzi hanno oscillato tra 23380 e 23925. Nonostante il saldo positivo tuttavia le quotazioni si sono mantenute al di sotto dei massimi di mercoledì a 24050 che a loro volta erano inferiori a quelli del giorno prima, a 24140, coincidenti con la media mobile esponenziale a 50 giorni (e anche con quella a 500 giorni, orizzontale ormai da inizio marzo, già toccata dal basso più volte a partire dal 29 aprile ma mai superata). Solo movimenti al di sopra di area 24140 sarebbero da leggere come un segnale di forza incoraggiante, che potrebbe anticipare il test di area 24930, top del 29 marzo. Senza la rottura di 24140 e in caso di discese al di sotto di 23370 diverrebbe elevato il rischio di cali verso i 22180 punti circa, ultimo supporto in grado di evitare il ritorno sui minimi di marzo a 21065.

(AM - www.ftaonline.com)