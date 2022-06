Seduta positiva lunedì per il Ftse Mib nonostante il rialzo del rendimento sul Btp decennale, arrivato al 3,42%, ai massimi dal 2018. Giovedì è in programma la riunione di politica monetaria della Bce, oltre a parlare di tassi di interesse è possibile che la banca annunci un piano per contrastare la frammentazione del mercato dei titoli di stato della zona euro con l'obiettivo di evitare che gli spread si allarghino eccessivamente. Il Ftse Mib ha terminato la seduta a 24566 punti, in rialzo dell'1,65%, e ha oscillato tra 24347 e 24649. I massimi di seduta sono coincidenti con il 50% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio, resistenza già messa alla prova settimana scorsa (così come la media mobile esponenziale a 100 giorni, passante a 24800 circa, e la trend line ribassista disegnata dal top di gennaio, anche essa coincidente con il massimo di ieri). La rottura di area 24650 sarebbe da leggere come un segnale di forza, che se confermato dal superamento di 24800 dovrebbe permettere un nuovo test di area 25500, già toccata il 29 marzo. Solo oltre quei livelli il rialzo visto dai minimi di maggio potrebbe guadagnarsi la possibilità di estendere verso i 26700 punti almeno. Senza la rottura di 24650/800 e in caso di violazione di area 24100 sarebbe lecito iniziare a domandarsi se i massimi del 30 maggio non siano dei massimi di periodo, il punto di partenza di una discesa destinata a riportarsi almeno fino sui minimi di marzo.

(AM - www.ftaonline.com)