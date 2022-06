Piazza Affari in rialzo in una seduta resa piuttosto monotona dalla festività del 2 giugno. Il FTSE MIB segna +0,59%, il FTSE Italia All-Share +0,59%, il FTSE Italia Mid Cap +0,53%, il FTSE Italia STAR +0,77%.

BTP e spread in ulteriore forte peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,29% (chiusura precedente a 3,11%), lo spread sul Bund 206 bp (da 198) (dati MTS).

Indici azionari americani positivi dopo un avvio stentato.

A Piazza Affari poco mossi i maggiori titoli del comparto bancario mentre si sono messi in evidenza quelli del lusso. Moncler ha guadagnato il 3,05%, Ferrari il 2,03%. Bene anche gli industriali con Cnh Industrial +2,47%, Interpump +2,83%, Stm +1,78%.

Unicredit -0,3%. L'a.d. Andrea Orcel ha dichiato che l'uscita dalla Russia è complicata: il gruppo sta valutando tutte le opzioni e seguendo con attenzione il tema sanzioni che è in continua evoluzione. Su M&A confermata l'impostazione secondo cui eventuali acquisizioni verranno prese in considerazioni solo se a condizioni vantaggiose e atte a creare valore.

In verde BPER Banca +0,86%: ieri l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato il via libera all'acquisizione di Banca Carige +0,1%. BPER dovrà però cedere a Banco di Desio e della Brianza un ramo aziendale composto da 48 filiali ubicate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Questo per "far venir meno le criticità concorrenziali cui l'operazione, nella sua iniziale configurazione quale mera acquisizione del controllo di Carige, avrebbe dato luogo su alcuni mercati interessati".

Telecom Italia +1,53% in recupero. Indiscrezioni di stampa riferiscono che se l'operazione rete unica si concretizzasse tramite cessione con conferimento asset anziché con scissione proporzionale, Vivendi avrebbe meno chance per bloccarla. I francesi (primi azionisti di Telecom con il 23,9%) ritengono che le valutazioni circolate (17-21 miliardi di euro) per la rete non siano adeguate.

Campari +1,85% in verde: Remy Cointreau ha chiuso l'esercizio 2021-2022 con risultati record e superiori alle attese con indicazioni positive per il 2022-2023.

Positiva Salcef +1,46% che ieri pomeriggio ha comunicato che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui è mandante (ha il 28%) si è aggiudicato il terzo lotto "Centro" della gara d'appalto multitecnologica indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System). Il contratto per il lotto "Centro" prevede lavori su circa 530 km di linee e ha un valore complessivo di 323 milioni di euro.

(AC - www.ftaonline.com)