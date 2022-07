L'S&P 500 ha chiuso la settimana mettendo a segno un rialzo dell'1,92% che ha ricondotto i prezzi a quota 3863. Si tratta di un rialzo decisamente salutare per l'indice statunitense, che permette di riequilibrare uno scenario grafico che si stava pericolosamente indebolendo. La reazione di giovedì dal supporto a 3740 aveva accesso la fiammella della speranza di un recupero più ampio e venerdì l'indice non ha deluso le attese spingendosi fin sopra alle prime resistenze in area 3830. Il grafico settimanale evidenzia meglio l'importanza di quanto avvenuto, con una candela di tipo "hammer" (martello) che sembra testimoniare il rifiuto del mercato a scendere ulteriormente e la volontà di mettere in atto un recupero che possa ridimensionare il ribasso partito dai massimi di inizio aprile. Prossimo ostacolo a 3940, poi via libera alla ricopertura del gap down del gap down del 10 giugno a 4017 punti. Sul fronte opposto solo il cedimento dei 3740 punti decreterebbe la ripresa del trend ribassista con una certa intensità, proiettando obiettivi in area 3600.

(AC)