Dopo un buon avvio di ottava Piazza Affari ha cambiato rotta archiviando la seduta odierna sotto la parità. Il FTSE MIB segna -0,81%, il FTSE Italia All-Share -0,74%, il FTSE Italia Mid Cap -0,12%, il FTSE Italia STAR -0,41%.

Segno negativo anche sulle altre principali piazze azionarie europee: DAX -0,66%, Eurostoxx 50 -0,86%, CAC 40 -0,74%, IBEX 35 +0,06%, FTSE 100 -0,12%.

Indici azionari americani contrastati dopo due ore circa di scambi: S&P 500 +0,04%; NASDAQ Comp +0,15%; Dow Jones Industrial -0,01%.Euro stabile contro dollaro a 1,0695 circa. Prendono fiato BTP e spread. Il rendimento del decennale segna 3,40% (chiusura precedente a 3,48%), lo spread sul Bund 210 bp (da 220).

Tra i principali titoli del FTSE Mib da segnalare Telecom Italia (-3,11%), ribassi attorno ai 2 punti percentuali per BPer Banca (-2,43%) e Banca Generali (-2,09%). Secondo Reuters, che cita due fonti vicine alla situazione, Telecom Italia starebbe per raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali sulle uscite volontarie (fino a un massimo di 1.200 unità) nel periodo tra settembre e novembre 2022.

Il rialzo del prezzo del greggio ha permesso la tenuta del comparto petrolifero, con Tenaris che segna +0,7%. Il prezzo del Brent si attesta a 120,25 $/barile (+0,8%), mentre il WTI sale a 119,14 $/barile (+0,75%).

Banca Generali ha raccolto a maggio 598 milioni (2,5 miliardi da inizio anno). Dopo la notizia Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio "add" con target a 41,4 euro. Per Equita il giudizio è "hold" con target a 35,5 euro. Il titolo ha però ceduto il 2,09%.

A2A ha acquistato da Ardian portafogli eolici e fotovoltaici per 352 MW per 452 milioni come previsto dai contratti siglati il 22 gennaio. Il titolo ha chiuso in calo dell'1,52%.

Ubs ha ridotto il target price su Moncler (-0,56%) a 62 euro da 67 euro. Il titolo cede l'1,37% a 45,45 euro.

Le azioni MFE B perdono il 2,1% MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ha alzato l'offerta per Mediaset Espana: il corrispettivo in contanti cresce a 2,16 euro per azione dagli 1,86 euro della precedente offerta. Invariata la parte in azioni ordinarie A (4,5) per ogni azione Mediaset Espana.

