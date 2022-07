Borse europee positive questa mattina. Il Dax fa segnare un progresso dell'1,4%, Eurostoxx 50 +1,67%, Cac 40 +1,58%, Ibex 35 +1,36%, FTSE 100 +1,14%.

Sul fronte macroeconomico secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in maggio la produzione industriale è salita in Germania dello 0,2% sequenziale, in rallentamento rispetto all'1,3% di aprile (3,7% il declino di marzo, peggiore performance dal crollo del 18,1% registrato allo scoppio della pandemia nel marzo 2020) e sotto allo 0,4% del consensus. Su base annua la produzione industriale è invece scesa dell'1,5% in maggio, contro la flessione del 2,2% di aprile (3,2% in marzo) e il declino del 3,3% atteso.

In Svizzera in giugno il tasso di disoccupazione ha registrato un ulteriore declino al 2,0% dal 2,1% di maggio (2,3% in aprile), in linea con il consensus. Su base rettificata stagionalmente la disoccupazione è invece rimasta invariata al 2,2% dei precedenti quattro mesi (2,3% in gennaio), anche in questo caso in linea con le attese degli economisti.

Acquisti generalizzati sui titoli dei principali listini, denaro in particolare sul comparto automobilistico, con Bmw, Volkswagen e Porsche oltre il 3% così come Stellantis e Renault. Rialzo di poco inferiore ai 4 punti percentuali per Arcelormittal.

Tra gli altri titoli da segnalare che il management board di Metro ha migliorato l'outlook per l'esercizio 2021-2022 (che chiuderà a fine settembre) grazie alla crescita dell'inflazione e allo sviluppo delle attività migliore del previsto. Di particolare rilevanza la solida performance di alberghiero e ristorazione. Metro ha alzato dal 9% -15% al 17% -22% la stima di crescita annua delle vendite e ha dichiarato d attendersi un progresso dell'ebitda rettificato di 150-230 milioni di euro, quando in precedenza prevedeva solo un rialzo da leggero a moderato rispetto all'esercizio precedente.

(AC - www.ftaonline.com)