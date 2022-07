Il Consiglio di amministrazione della Società Editoriale Il Fatto, riunitosi il 5 luglio 2022, ha deliberato con voto unanime l'approvazione del progetto relativoall'offerta di servizi nell'ambito dell'istruzione e della formazione.Nasce dunque "Scuola" , settore focalizzato sulla formazione edistruzione .Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito al Presidente Cinzia Monteverdi ogninecessario potere al fine di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, chesarà chiamata ad approvare la proposta di modifica dell'oggetto sociale della Società.

Si precisache la modifica statutaria che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea nondeterminerà il sorgere del diritto di recesso, in quanto non integra un cambiamentosignificativo della attività della Società ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile.

Cinzia Monteverdi, Presidente e AD di SEIF, ha dichiarato: "Il nostro principale mercato, quelloeditoriale, rimane il core business della Società, ma il contesto in cui ci muoviamo è messodecisamente a dura prova dagli avvenimenti su scala mondiale che negli ultimi due anni hannoinfluito negativamente sul settore. Soprattutto non parliamo in maniera efficace ai giovani equesto fa sì che non si registri un adeguato turn over nel consumo di prodotti editoriali. Ritengofondamentale compiere una decisiva virata industriale allargando il focus della Società allaformazione, con l'obiettivo di offrire ai giovani quello che chiedono oltre che dare anche forteimpulso al settore del publishing, grazie alla creazione di contenuti appositi.

"Scuola" aprirà leiscrizioni a ottobre 2022, con l'obiettivo di dar vita ai primi corsi nella primavera del 2023. Ilmodello dovrà essere innovativo e soprattutto fuori dagli schemi dei tradizionali corsi diformazione, anche in termini di contenuti. Senza confini. Entro fine settembre presenteremo ilnuovo Piano Industriale di SEIF".

(GD - www.ftaonline.com)