Dopo una chiusura d'ottava in netta frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi del 2,82% venerdì), con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata, trasformandosi in vero e proprio sell-off per le piazze cinesi. La vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali in Francia ha rassicurato i mercati nel pieno della guerra in Ucraina ma l'indiscutibile successo di Marine Le Pen ha evidenziato quanto la situazione rimanga fragile. Aumentano i timori per nuovi lockdown in Cina e per un ulteriore colpo alla ripresa dell'economia globale dalla pandemia di coronavirus mentre finora la tornata di trimestrali della Corporate America (e non solo) non ha fornito indicazioni particolarmente incoraggianti. Il risultato è una flessione superiore al 2% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,20% a fronte di uno yen poco mosso sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde un netto 1,90% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dell'1,50%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è calato in febbraio a 100,0 punti dai 101,2 punti di gennaio, sotto ai 100,9 punti del dato flash comunicato a inizio mese. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece salito a 96,8 punti dai 96,3 punti precedenti. In marzo il Corporate Services Price Index (Cspi, l'indice dei prezzi dei servizi alle imprese) è aumentato in Sol Levante dell'1,3% annuo contro l'1,1% di febbraio. Su base sequenziale l'indice è invece cresciuto dello 0,9% contro lo 0,2% precedente.

Le dure misure di contenimento della pandemia da parte delle autorità della Cina hanno iniziato a interessare anche la capitale Pechino, con oltre una dozzina di edifici chiusi mentre cresce la preoccupazione per l'impatto economico derivante dal lockdown di Shanghai. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 crollano di circa il 4% entrambi, contro un tracollo superiore al 5% per lo Shenzhen Composite. Molto male anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in calo di circa il 3,50% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una flessione intorno al 3,80%). A Seoul è di circa l'1,40% la contrazione del Kospi. Resta invece chiusa la piazza di Sydney (come per altro quella di Auckland), per la celebrazione dell'Anzac Day (festività che ricorda i caduti australiani e neozelandesi di tutte le guerre).

