Coronavirus: nell'ultima settimana frena la discesa nazionale dei nuovi casi (-7,8%), che salgono in 22 Province. Giù terapie intensive (-11,7%), ricoveri ordinari (-15,2%) e decessi (-28,3%). Crollano le quarte dosi: -55,8% per immunocompromessi e -56,2% e per altri fragili. Variante BA.5: necessario potenziare il sequenziamento. Mascherine ai seggi per evitare focolai e proteggere anziani e fragili nell'esercizio dei loro diritti

IL MONITORAGGIO DELLA FONDAZIONE GIMBE RILEVA, NELLA SETTIMANA 1-7 GIUGNO, UNA DIMINUZIONE DEI NUOVI CASI (121.726) IN QUASI TUTTE LE REGIONI ITALIANE. IN 22 PROVINCE SI REGISTRA UN INCREMENTO PERCENTUALE DEI NUOVI CASI. IN DISCESA GLI INDICATORI OSPEDALIERI E I DECESSI (392). FERME LE PERCENTUALI DI CHI HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO (88,1% DELLA PLATEA) E DI CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE (86,6% DELLA PLATEA). SONO 6,86 MILIONI I NON VACCINATI, DI CUI 2,86 MILIONI DI GUARITI PROTETTI SOLO TEMPORANEAMENTE. 8,07 MILIONI DI PERSONE NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA TERZA DOSE, DI CUI QUASI 3 MILIONI DI GUARITI CHE NON POSSONO RICEVERLA NELL'IMMEDIATO. INGIUSTIFICABILI DIFFERENZE REGIONALI PER LA COPERTURA CON QUARTE DOSI DEGLI IMMUNOCOMPROMESSI (DAL 7,7% DELLA CALABRIA AL 100% DEL PIEMONTE) E DEGLI ALTRI FRAGILI (DAL 4,7% DELLA CALABRIA AL 37,2% DEL PIEMONTE). CON QUASI 629 MILA POSITIVI E LE INCERTEZZE SULLA VARIANTE BA.5 SEMPRE PRUDENTE INDOSSARE LA MASCHERINA IN TUTTI I LUOGHI AL CHIUSO.

9 giugno 2022 - Fondazione GIMBE, Bologna

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 1-7 giugno 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (121.726 vs 131.977) e dei decessi (392 vs 547). In calo anche i casi attualmente positivi (628.977 vs 679.394), le persone in isolamento domiciliare (624.416 vs 674.025), i ricoveri con sintomi (4.342 vs 5.121) e le terapie intensive (219 vs 248).

(RV - www.ftaonline.com)