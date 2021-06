[Come iniziare a fare trading con 200€] Scopri ORA come anche tu puoi iniziare a guadagnare dal trading iniziando con sole 200€, senza rischiare un euro di più!

Il Senato Usa, con 69 voti favorevoli e 28 contrari, ha ratificato la nomina di Lina Khan nella Federal Trade Commission (Ftc, l'antitrust di Washington). La 32enne docente della Columbia Law School diventa uno dei cinque commissioner della Ftc ma secondo MarketWatch assumerà anche la carica di chairwoman. Khan è nota come anti-Big Tech: celebre il suo articolo Amazon's Antitrust Paradox, pubblicato sullo Yale Law Journal nel 2017. "Con Khan al timone avremo un'enorme opportunità di apportare grandi cambiamenti strutturali rilanciando l'applicazione dell'antitrust e combattendo i monopoli che minacciano la nostra economia, la nostra società e la nostra democrazia", è stato il commento della senatrice democratica Elizabeth Warren. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.