Come previsto il Senato Usa ha confermato giovedì, con un voto bipartisan (80 a favore, 19 i contrari), il secondo mandato di Jerome Powell come chairman della Federal Reserve (Fed). Il precedente mandato era scaduto in febbraio e di fatto Powell guidava l'istituto centrale di Washington su base temporanea. L'appoggio di gran parte del Senato, com'era successo in occasione della prima nomina nel gennaio 2018 (all'epoca i voti a favore furono 84 contro 13 contrari), riflette l'ampio sostegno del Congresso Usa alla stretta monetaria avviata dalla Fed per combattere l'aumento dei prezzi, attraverso una serie di netti incrementi dei tassi Usa che potrebbe estendersi fino al prossimo anno.

