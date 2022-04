Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. ("Seri Industrial" o la "Società") ha esaminato l'andamento dei ricavi consolidati di Seri Industrial S.p.A. e delle sue controllate (il "Gruppo") relativi al primo trimestre del 2022. Il Gruppo nel corso del primo trimestre 2022 ha registrato Ricavi pari ad euro 44.062 migliaia, con un incremento del 18%, rispetto ad euro 37.397 migliaia consuntivati nel primo trimestre 2021. La crescita deriva da un aumento dei volumi di vendita e, in parte, da un incremento dei prezzi medi di vendita. Il Gruppo, indicizzando tutti i prezzi al costo delle materie prime, è in grado riflettere gli aumenti dei costi, registrati nel corso del trimestre, sui prezzi di vendita. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.