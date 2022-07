Servizi Italia, società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, rende noto di aver perfezionato l'acquisto – mediante esercizio dell'opzione call spettante a Servizi Italia –di un ulteriore 25,0% del capitale sociale di Steritek S.

Servizi Italia, società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, rende noto di aver perfezionato l'acquisto – mediante esercizio dell'opzione call spettante a Servizi Italia –di un ulteriore 25,0% del capitale sociale di Steritek S.p.A. ("Steritek" o la "Società"), primario operatore italiano nell'offerta di servizi di convalida e di controllo sistematico dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di lavaggio di strumenti chirurgici, nonché nell'offerta di servizi accessori per strutture sanitarie pubbliche e private, arrivando a detenere il 95,0% del capitale della Società.

Il corrispettivo del 25,0% del capitale sociale di Steritek è risultato pari a Euro 1,34 milioni. La definizione del prezzo si è basata sui risultati 2020 e 2021 oggetto di revisione legale e sulla posizione finanziaria netta della Società alla data d'esercizio dell'opzione call.

L'operazione fa seguito a quanto comunicato in data 5 settembre 2017 e si concretizza con le medesime finalità che consentiranno a Servizi Italia di arrivare a detenere il 100% della Società, scomponendo l'acquisizione del capitale residuo delle quote di Steritek in due momenti:

i. Acquisizione in data odierna del 25,0% del capitale della Società tramite esercizio di opzione di acquisto (call);

ii. Assegnazione a Servizi Italia e al venditore, detentore del residuo 5,0% del capitale sociale di Steritek e Amministratore Delegato della Società, di opzioni rispettivamente di acquisto (call) e di vendita (put), finalizzate a consentire a Servizi Italia di arrivare a detenere la totalità del capitale della Società entro 4 anni (2026) oppure entro 7 anni (2029).

Il posticipato acquisto del residuo 5,0% delle quote del capitale della Società è finalizzato a consolidare ulteriormente il proficuo rapporto di partnership tra Servizi Italia e il venditore.

Il prezzo di esercizio delle opzioni put/call, che consentiranno a Servizi Italia di acquisire il restante 5,0%, sarà calcolato sulla base dei risultati registrati dalla Società nel corso dell'ultimo biennio antecedente la data di esercizio delle opzioni.

Dal 2017 al 2021 Steritek ha mostrato un CAGR del 5,8% registrando nel 2021 ricavi per Euro 3,35 milioni, un risultato operativo (EBIT) di Euro 0,71 milioni, un utile netto di Euro 0,48 milioni e una posizione finanziaria netta positiva al 31 dicembre 2021 pari a Euro 1,27 milioni.

L'acquisto della Società verrà finanziato tramite indebitamento bancario e parte del Prezzo viene corrisposto anche quale corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dai venditori.

Si segnala che l'operazione:

non ha richiesto la preventiva comunicazione all'AGCM secondo quanto previsto dall'art.16 comma 1 della L.287/90 dall'art. 5-bis del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

con riferimento a quanto previsto dall'art.71 del Regolamento Emittenti, risulta "non significativa" tenuto conto dei parametri previsti dalla normativa applicabile;

non presenta particolari rischi attuali o potenziali di conflitto d'interessi con le parti coinvolte e non ha alcun effetto significativo sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Servizi Italia.

