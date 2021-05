Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica di aver sottoscritto tramite Var Group S.p.A., società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration ("SSI"), un accordo vincolante per l'acquisto del 55% del capitale di Addfor Industriale S.r.l ("Addfor Industriale"). Addfor Industriale, con sede a Torino, è specializzata in soluzioni di Artificial Intelligence e Data Science per i settori industriali del Made in Italy. La società ha un team di 15 risorse specializzate, ricavi annuali per circa Euro 1 milione ed un Ebitda margin superiore al 20%. Addfor Industriale contribuirà allo sviluppo della business unit Data Science di Var Group, che includendo le recenti acquisizioni di Analytics Networks e SPS realizzate nel corso del 2020 sviluppa un perimetro di circa Euro 5 milioni di ricavi annuali e 50 risorse umane. In questo modo, il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento competitivo in un'area di business ad elevato valore aggiunto continuando ad integrare knowhow e soluzioni di innovazione tecnologica a supporto del crescente fabbisogno di trasformazione digitale delle imprese italiane. L'operazione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e meccanismi di Earn Out legati alla continuità ed allo sviluppo del business con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione, in particolare Ruben Borchetto e Enrico Busto, fondatori e managing partners di Addfor Industriale. I key people avranno obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine, che contraddistinguono da sempre la strategia industriale del Gruppo Sesa, nonché la sua politica di M&A. "L'ingresso di Addfor Industriale all'interno della business unit Data Science di Var Group contribuirà allo sviluppo di un progetto industriale di lungo termine valorizzando la nostra esperienza a supporto della creazione di un polo di eccellenza e di riferimento per le soluzioni di Data Science" hanno affermato Ruben Borchetto e Enrico Busto, managing partners di Addfor Industriale S.r.l. "Le soluzioni e le competenze delle risorse umane di Addfor Industriale saranno valorizzate all'interno della nostra organizzazione come eccellenze che arricchiscono la nostra offerta di soluzioni di trasformazione digitale per le imprese nei settori industriali del Made in Italy, nell'attuale fase di ripartenza dell'economia basata su innovazione tecnologica e digitalizzazione" ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group S.p.A. "Il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze con il rafforzamento del settore Artificial Intelligence e Data Science, che costituisce un'area di business di avanguardia tecnologica ed un driver cruciale per la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni a supporto della crescita sostenibile del Gruppo Sesa ed a beneficio dei nostri Stakeholder" ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

(RV - www.ftaonline.com)