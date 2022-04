Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con oltre 4.200 dipendenti e ricavi consolidati per circa Eu 2,3 miliardi attesi nell'esercizio al 30 aprile 2022, attraverso la controllata ICOS Deutschland GmbH, costituita nel 2021 al fine di avviare l'offerta del settore Value Added Distribution ("VAD") nella DACH region, ha acquisito il 100% del capitale di Brainworks Computer Technologie GmbH ("Brainworks"). Brainworks, fondata nel 1989 e con sede a Monaco, è focalizzata nell'offerta di soluzioni software, networking e security, con un customer set di 2.000 business partner nella DACH region (Germania, Austria e Svizzera) e ricavi per circa Eu 10 milioni nell'anno 2022. La partnership industriale prevede la fusione di Brainworks in ICOS Deutschland GmbH (società con ricavi per circa Eu 5 milioni nel primo anno di attività al 30 aprile 2022), con un target di Eu 20 milioni di ricavi nell'esercizio al 30 aprile 2023, un Ebitda margin in linea con quello del Settore VAD e 30 risorse umane specializzate. L'acquisizione di Brainworks è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione in linea con quelli adottati dal Gruppo Sesa (EV/Ebitda pari a 5x), con un accordo di continuità gestionale a lungo termine con i keypeople Derk Steffens CEO di Brainworks e Federico Marini CEO di ICOS, entrambi con consolidata esperienza nella DACH region, e l'obiettivo di sviluppo di business in aree strategiche come quelle security ed enterprise software. L'operazione con Brainworks supporta il percorso di internazionalizzazione del Gruppo Sesa, con un target di ricavi di circa Eu 60 milioni al 30 aprile 2023 all'interno DACH region a livello consolidato. Sesa conferma il proprio commitment nello sviluppo di modelli di business sostenibili e di generazione di valore a lungo termine per i propri Stakeholder anche in Mittel-Europa, in una fase cruciale di accelerazione della domanda di digitalizzazione. "La Business Combination con Brainworks Computer Technologie GmbH rafforza il nostro percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2021 con la costituzione di ICOS Deutschland GmbH, ampliando la copertura del mercato della DACH region ed il nostro portafoglio nelle aree strategiche software e security solutions per il settore enterprise", ha affermato Federico Marini, amministratore delegato di ICOS. "Siamo lieti di entrare a far parte dell'organizzazione del Gruppo Sesa, che ci consentirà di sviluppare un'offerta più ampia e specializzata sul mercato SMB in ambito security ed enterprise software, rafforzando le nostre competenze e condividendo esperienza e background nella DACH region, a supporto del percorso di internazionalizzazione del Gruppo Sesa", ha dichiarato Derk Steffens, CEO di Brainworks Computer Technologie GmbH. "L'ingresso di Brainworks nel nostro gruppo costituisce la quarta operazione di M&A dall'inizio del 2022 e conferma la nostra strategia di sviluppo industriale, mirata ad ampliare risorse umane e competenze a supporto della domanda di digitalizzazione del segmento business. Raggiungiamo la soglia dei 4.200 dipendenti, di cui oltre 200 nella DACH region, ampliando l'offerta di soluzioni digitali nell'area strategica della security. Continueremo ad operare per accelerare il nostro percorso di crescita a lungo termine grazie ad operazioni di M&A bolt-on di natura industriale mirate allo sviluppo di competenze", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

