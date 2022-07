Sesa in ulteriore rialzo (+2,9% a 127,70 euro) dopo il +5,4% messo a segno ieri in scia alla decisione di Mediobanca di confermare il giudizio outperform e il target a 171 euro.

*Sesa in ulteriore rialzo (+2,9% a 127,70 euro) dopo il +5,4% messo a segno ieri *in scia alla decisione di Mediobanca di confermare il giudizio outperform e il target a 171 euro. Il gruppo di Empoli approverà il bilancio 2021-2022 martedì prossimo 12 luglio. Ricordiamo la scorsa settimana l'acquisizione della maggioranza del capitale di YoctoIT, società con sede a Monza specializzate in soluzioni e servizi a valore aggiunto in ambito datacenter e cloud.

Graficamente Sesa è impegnata nel tentativo di interrompere la tendenza negativa originata dal record storico a 192,60 euro toccato a novembre. Il superamento confermato in chiusura di seduta del recente massimo a 127,20 potrebbe lanciare le quotazioni verso i 135,00 toccati a inizio giugno: una vittoria su questo riferimento determinerebbe il completamento del potenziale doppio minimo in formazione da inizio maggio, una figura rialzista che potrebbe segnare l'avvio di un'inversione. Discese sotto 113-114 decreterebbero invece la riattivazione del trend negativo in direzione di 100 e 90.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)