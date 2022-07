Comunicato stampa Sesa.

Approvazione da parte del consiglio di amministrazione del bilancio integrato di esercizio e consolidato al 30 aprile 2022.

Forte crescita dei risultati consolidati nell'esercizio 2022.

Ricavi e Altri Proventi: Eu 2.389,8 milioni (+17,3% Y/Y)

Ebitda: Eu 167,7 milioni (+33,1% Y/Y)

Utile netto Adjusted di Gruppo: Eu 81,8 milioni (+41,5% Y/Y)

Posizione Finanziaria Netta2 (liquidità netta) per Eu 245,3 milioni in miglioramento vs Eu 197,4 milioni al 30 aprile 2021, con EBITDA Cash Conversion pari al 90%

Outlook favorevole e conferma della guidance per l'esercizio al 30 aprile 2023, grazie alla solida domanda di digitalizzazione ed alla pipeline di M&A bolt-on

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ESG

- Avanzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder

- Crescita delle risorse umane con circa 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y) e 61.000 ore di formazione nell'esercizio (+132% Y/Y)

- Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in crescita del 314% Y/Y

- Emissioni pro-capite in contrazione del 31,8% Y/Y

ALTRE DELIBERE DEL CDA

- Nomina del Comitato di Sostenibilità, approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, approvazione della Relazione sulla Remunerazione

- Attribuzione di azioni ordinarie in esecuzione del Piano di Stock Grant 2021-23 per l'esercizio al 30 aprile 2022

- Assemblea dei soci convocata per il 25 agosto 2022 in 1° convocazione (26 agosto 2022 in 2° convocazione) con la proposta di distribuzione di un dividendo di Eu 0,90 per azione (vs Eu 0,85 per azione dell'anno precedente) e rinnovo del programma di acquisto azioni proprie

Empoli, 12 luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha approvato il progetto di Bilancio Integrato di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2022, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS e GRI in materia ESG.

