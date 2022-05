Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale ed acquisizione, attraverso la controllata totalitaria Var Group S.

Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale ed acquisizione, attraverso la controllata totalitaria Var Group *S.p.A., di una partecipazione del 51% nel capitale di Durante S.p.A. ("Durante*"), rafforzando così le proprie competenze nel settore Digital Workspace e Collaboration.

Durante, con sede a Milano ed un organico di circa 140 risorse umane, è specializzata nella progettazione ed offerta di soluzioni di Digital Workspace, Collaboration ed integrazione di sistemi multimediali con oltre 500 primari clienti nazionali ed internazionali e ricavi attesi nell'esercizio 2022 pari a circa Eu 16,5 milioni, un Ebitda margin di circa il 12,5% ed un utile netto pari a circa Eu 1,10 milioni. La partnership societaria con Var Group prevede il mantenimento di quote di partecipazione e ruoli apicali nella gestione a lungo termine da parte del managing partner e CEO Stefano Durante condividendo obiettivi di sviluppo di competenze in ambito Digital Workspace e Collaboration e generazione di valore sostenibile. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa (5x Ev/Ebitda), in continuità gestionale ed operativa con l'ingresso nel perimetro di consolidamento di Sesa a partire da maggio 2022 ed opzioni di acquisto progressivo sino al 100% del capitale della Società.

Grazie a questa operazione, Var Group, attraverso Durante S.p.A., svilupperà una nuova business unit dedicata allo sviluppo di soluzioni nel settore Digital Workspace e Collaboration, con obiettivi di rafforzamento ulteriore di competenze e customer set. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on, supportando i principali settori dell'economia italiana ed europea, in un momento cruciale dell'evoluzione digitale.

"Prosegue l'espansione delle nostre competenze, in un ambito importante per l'organizzazione aziendale come quello Digital Workspace e Collaboration, grazie alla partnership con Durante e l'ingresso di 140 risorse umane specializzate. Grazie alla business combination svilupperemo una linea di business dedicata valorizzando le competenze di Durante, in una fase cruciale per l'evoluzione digitale delle imprese", ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A.

"Siamo molto lieti di entrare a fare parte di Var Group e del Gruppo Sesa, con l'obiettivo di accelerare la crescita delle nostre competenze a beneficio della clientela, che supportiamo da anni nel proprio percorso di trasformazione digitale ed evoluzione dei modelli organizzativi e di collaborazione", ha dichiarato il managing partner e CEO di Durante S.p.A., Stefano Durante.

"Accogliamo le risorse umane di Durante nel Gruppo Sesa, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un'area di sviluppo strategico come quella Digital Workspace e Collaboration. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l'economia italiana ed europea in una fase cruciale dell'evoluzione digitale di imprese e organizzazioni, con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

