Il Ftse Mib future archivia la settimana della caduta del governo Draghi e del primo rialzo dei tassi della Bce dopo 11 anni (e di ben 50 punti base) con un rialzo nell'ottava dell'1,33%. Il saldo positivo viene un po' come una sorpresa, visti i molteplici inciampi che ha dovuto attraversare il mercato. Una parte del merito della buona tenuta dell'indice domestico è da attribuire al rialzo deciso messo a segno dalla borsa Usa, lo S&P500 è salito nella settimana del 2,55%, e al calo del dollaro, con il dollar Index che ha ceduto l'1,6% circa. Da tenere presente che l'indice delle materie prime, dopo 5 settimane consecutive di ribasso, è rimbalzato con forza. L'impressione è che i mercati nelle ultime settimane avessero già scontato il peggio e che proprio nella settimana di maggiore tensione a livello politico in Italia abbiano deciso di rimbalzare, aiutando anche il nostro indice a mantenere, nonostante tutto, un orientamento positivo. Sopra area 21840 le oscillazioni dal 5 luglio si dimostreranno un "testa spalle" rialzista, target della figura in area 23120, dove transita anche la media mobile esponenziale a 100 giorni e il 38,2% di ritracciamento del ribasso dal top del 5 gennaio. Sopra quei livelli atteso il test di area 24050. Sotto 20600 invece l'ipotesi rialzista perderebbe di consistenza, in quel caso attesi cali verso area 20000 e 19790, gap del 9 novembre 2020.

