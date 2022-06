Settimanapositiva per lo STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods.

di Financial Trend Analysis

Settimanapositiva per lo STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods. Lo STOXX®Europe 600 Personal & Household Goods (CH0019112330), paniere i cuimaggiori rappresentanti sono LVMH, Unilever, British American Tobacco, L'Oreal,Compagnie Financière Richemont, ha guadagnato nella settimana il 2,44% andandoa terminare a 945 circa. I prezzi hanno disegnato a partire dal 9 maggio unafigura potenzialmente rialzista, una fase laterale (canale dalla modestainclinazione positiva) il cui limite superiore si colloca a 948 ed è quindistato testato nelle ultime 4 sedute dell'ottava. Una chiusura di giornata oltrela resistenza confermerebbe l'uscita dalla fase laterale che a quel puntopotrebbe essere vista come un "doppio minimo". Target della figurarialzista in area 1015, resistenze intermedie a 970 e a 997, top del 29 marzo.Solo sotto 930 i prezzi potrebbero scendere a testare la mediana della faselaterale, a 910. Il cedimento anche di quel sostegno potrebbe comportare iltest della base del canale, a 880 circa, supporto critico anche di medioperiodo.

