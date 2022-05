Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data 5 maggio 2022, ha discusso e deliberato in merito alle materie del seguente ordine del giorno: Avvio del Primo Programma di Buy-Back 2022-2023 Il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 novembre 2021, ha definito e approvato le modalità attuative per l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a € 1 milione e per un numero massimo di azioni ordinarie di SG Company SB S.

Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data 5 maggio 2022, ha discusso e deliberato in merito alle materie del seguente ordine del giorno:

Avvio del Primo Programma di Buy-Back 2022-2023 *

** Il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 novembre 2021, ha definito e approvato le modalità attuative per l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a € 1 milione e per un numero massimo di azioni ordinarie di SG Company SB S.p.A. non superiore a 3.186.207. Il limite di azioni proprie acquistabili dalla Società non può essere superiore al 10% del capitale sociale e, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate anche nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo un'apposita riserva di azioni proprie e procedendo alle necessari appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

Si precisa che il programma di acquisto, da effettuare anche in più riprese, avrà inizio in data 9 maggio 2022 e terminerà in data 20 maggio 2023 (estremi inclusi), ed è autorizzato per un periodo massimo complessivo di 18 mesi a decorrere dalla data della suddetta delibera assembleare (20 novembre 2021).

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971/99 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta avendo riguardo della modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazioni e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse. In ogni caso, il prezzo di acquisto non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione.

Inoltre, non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e, in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non potranno eccedere il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo SG Company nei venti giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto, fatti salvi i casi eccezionali previsti dalle disposizioni normative o regolamentari o comunque dalle prassi ammesse CONSOB, ove applicabili.

Il Primo Programma di Buy-Back 2022-2023 consentirà alla Società di utilizzare le azioni acquistate come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività core, per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati da competenti organi sociali o nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica e di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita che la Società intenda perseguire, in modo dunque da perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

Ai fini dell'esecuzione del Primo Programma di Buy-Back 2022-2023, SG Company SB S.p.A. ha conferito incarico a Banca Profilo S.p.A. quale intermediario che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma. Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Verranno altresì tempestivamente rese note al pubblico eventuali successive modifiche al suddetto programma. Si ricorda, infine, che alla data del presente comunicato il capitale sociale della Società è composto da n. 31.862.070 azioni e che, sempre alla data odierna, né la Società né alcuna società controllata e collegata detiene azioni di SG Company SB S.p.A.

Approvazione del Regolamento per le azioni a voto plurimo *

** Il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022, ha:

a) adottato il Regolamento per il voto plurimo con lo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari;

b) nominato Aholding S.r.l., con sede legale in Via Monte Navale 9, Ivrea (TO), in qualità di Soggetto Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale. Il suddetto Regolamento è reso disponibile del pubblico sul sito internet della Società, alla pagina OPERAZIONI STRAORDINARIE - SG Company Società Benefit S.p.A..

Si informa che la relativa delibera assembleare è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese e che la Società comunicherà tempestivamente non appena la stessa verrà iscritta.

(GD - www.ftaonline.com)