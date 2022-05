SG Company Società Benefit S.p.A. ("SG Company" o la "Società"), tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto che ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del capitale sociale della società Mission To Heart S.r.l., di cui il 25,5% attraverso l'acquisto di una quota di partecipazione e il restante 25,5% mediante la sottoscrizione e il versamento da parte di SG Company di un aumento di capitale sociale a pagamento ad esso riservato (l'"Acquisizione" o l'"Operazione"). Mission to Heart S.r.l.("MiTH") è una società fondata nel 2019 con sede a Roma, i cui principali servizi rientrano nella realizzazione di strategie di comunicazione integrata tra mondo fisico e digitale. La società al 31 dicembre 2021 ha realizzato un fatturato di circa 500.000 Euro, lavorando con alcuni dei brand più importanti del settore food e dei servizi. L'acquisizione della quota di maggioranza di MiTH rappresenta un'operazione strategicamente rilevante per il Gruppo SG perché consente un ulteriore ampliamento del portafoglio prodotti ed è assolutamente complementare con la struttura di Gruppo, in linea con il piano industriale 2021-2023. L'attuale management team di MiTH, composto da Alessandro Zuccherofino, amministratore unico, Marco Onorati e Arnaldo Funaro, è caratterizzato da una pluriennale esperienza nel mondo Entertainment&Communication. Con l'obiettivo di garantire la continuità di gestione, il top management guiderà l'azienda anche nei prossimi anni. Alessandro Zuccherofino è CEO e Direttore Creativo di Mission to Heart. Specializzato nella comunicazione integrata di brand, negli ultimi anni ha contributo al successo di alcuni dei progetti social più coinvolgenti e conosciuti a livello nazionale. Marco Onorati, dopo un percorso di studi in marketing e comunicazione d'impresa, nasce professionalmente come SEO e SEM specialist nel 2003, per poi allargare le sue competenze nel settore del digital marketing a 360 gradi. Arnaldo Funaro ha iniziato la sua carriera in Armando Testa passando per JWT, la direzione creativa nel Gruppo Roncaglia e la responsabilità dei social network in Alitalia, fino alla carica di Head of Social in TBWA/Italia. Oggi è cofondatore e Direttore Creativo in Mission to Heart. L'azienda è stata valorizzata complessivamente € 179.356, a tale valore sarà aggiunto/detratto il valore della PFN determinata alla data del closing, prevista entro il 30 giugno 2022. Il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto per il 50% ai soci e per il 50% tramite un aumento di capitale che consentirà alla capogruppo SG Company di detenere il 51% delle quote sociali. "Sono certo che insieme moltiplicheremo il business gestito da MiTH. Il top management di MiTH ha un'altissima preparazione ed è da sempre considerato un top player nel settore del digital marketing. Arrivando in casa SG Company, potrà dedicarsi anche a tutti i clienti del Gruppo SG e la sua unicità non potrà che portare grandissime soddisfazioni. L'offerta dei servizi di SG Company cresce in maniera importante come annunciato nel nostro Piano Industriale" queste le parole di Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company Società Benefit S.p.A. Alessandro Zuccherofino ha dichiarato in merito "Se c'è una cosa che ha sempre caratterizzato MiTH è andare controcorrente. Lo abbiamo fatto dal punto di vista creativo, diventando un punto di riferimento della comunicazione social. E lo abbiamo fatto dal punto di vista aziendale, continuando a crescere in questi anni così carichi di difficoltà. Adesso, è arrivato il momento di portare la nostra proposta di valore a un livello superiore e SG Company rappresenta il partner più adatto per raggiungere nel modo migliore i nostri obiettivi aziendali e creativi". "L'unione con SG Company è per noi molto importante", afferma Marco Onorati, "perché ci permette di espandere la nostra attività sia in orizzontale che in verticale, consentendoci di poter beneficiare della forza di un gruppo solido, formato da persone con cui già da tempo avevamo degli ottimi rapporti personali". Infine, Arnaldo Funaro ha dichiarato "Mi piace pensare che i miei pochi meriti derivino soprattutto dalle persone con le quali lavoro. Entrare in SG Company, quindi, è un merito che voglio condividere con tutte loro e con tre in particolare: Alessandro Zuccherofino e Marco Onorati, imprenditori coraggiosi e capaci di far crescere un'agenzia creativa nel momento storico più difficile degli ultimi anni, e Davide Verdesca, imprenditore visionario col quale condividiamo la voglia di fare una differenza per tutti i clienti che ci danno e ci daranno fiducia"

