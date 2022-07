Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si è riunito in data 25 luglio 2022 per discutere, tra i vari punti all'ordine del giorno, della presentazione dei dati economici e finanziari (pre-chiusura) al 30 giugno 2022 e per l'approvazione del Piano degli Investimenti 2022-2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato il *fatturato *al 30 giugno 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta di poco inferiore ad € 8 Milioni. Tale valore si attesta in crescita di circa il 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed il portafoglio ordini già acquisito ed in esecuzione entro il 31 dicembre 2022 ammonta a circa € 6 Milioni.

Il management della società ha presentato davanti al CdA il Piano degli Investimenti per gli esercizi 2022 e 2023. Tale documento, disponibile sul sito internet della società alla pagina Investor relations | SG Company Società Benefit S.p.A – Presentazioni aziendali, è una integrazione al Piano Industriale 2021-2023 pubblicato a marzo 2022, relativa alle operazioni di M&A per settore di business.

Le linee di business su cui la Società opera in ambito M&A, già dichiarate nel Piano Industriale, riguardano:

lo sviluppo di servizi in ambito media e comunicazione; l'implementazione di servizi legati al metaverso; la creazione, lo sviluppo e la gestione di format di proprietà di terzi; lo sviluppo dei servizi della Società in territorio estero.

La strategia di crescita per linee esterne di SG Company SB, in funzione della graduale riapertura delle frontiere, prevede l'investimento di almeno il 50% delle risorse disponibili nello sviluppo dei mercati esteri - a partire dai paesi appartenenti all'UE - anche attraverso il ricorso alla leva finanziaria con una struttura equity/debito 60/40 o al massimo 50/50. Il Consiglio ha deliberato investimenti in attività di M&A fino ad un valore complessivo di € 7 Milioni.

In particolare, la strategia proposta per tali investimenti prevede di acquisire una quota di minoranza (non superiore al 25%) o una quota di maggioranza assoluta (comunque non superiore al 51%), stringendo accordi di medio lungo termine con l'imprenditore/soci venditori della target al fine di garantire una continuità nella gestione aziendale e per valorizzare altresì le eventuali attività non core Il Piano d'investimenti prevede inoltre che l'internazionalizzazione possa avvenire anche attraverso la costituzione di start up con imprenditori locali, con l'obiettivo di valorizzare tutto il know how e l'ampio portafoglio prodotti della Società in nuovi ambiti geografici.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di redigere un nuovo piano industriale – relativo agli esercizi 2023/2025 - entro il primo trimestre del 2023. "Il Gruppo SG Company sta cercando di seguire linea su linea il piano industriale presentato nel 2020. Oggi le aziende presenti utilizzano tutte soluzioni evolute e digitali, è in atto inoltre un ulteriore step interno con l'implementazione del sistema integrato Paprika, ideato ad hoc per le aziende che operano nel mondo della comunicazione e intendono gestire i progetti in modo consulenziale tramite l'utilizzo del time sheet.

Diversificare gli investimenti in settori sempre complementari e, finalmente, anche in mercati esteri, rappresenterà un'ulteriore evoluzione del gruppo dal punto di vista qualitativo e professionale ma consentirà anche al management di gestire il rischio con una visibilità e risorse maggiori rispetto ad oggi. Il vero valore delle acquisizioni è nel poter inserire nel nostro mondo SG altri imprenditori smart e di successo che creano quotidianamente opportunità di business nuove al di là della propria azienda e si aiutano fra di loro per trovare soluzioni ad eventuali difficoltà che incontrano i propri colleghi nel quotidiano" queste le parole dell'Amministratore e CFO, Francesco Merone, e del CEO di gruppo Davide Verdesca.

