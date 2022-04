Milano, 25 aprile 2022: SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte di Zeus Capital Alternative Sif, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, di aver superato la soglia del 10% del capitale sociale. A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari o superiore al 5% (c.d. "azionisti significativi") nella Società risultano essere i seguenti: |Azionista significativo |N. di azioni |% del capitale sociale |

|DL S.r.l. |10.000.000 |31,39% |

|Zeus Capital Alternative Sif |3.600.000 |11,29% |

|Mercato |18.262.070 |57,32% | Ai sensi dell'articolo 26 del suddetto Regolamento Emittenti, i nominativi degli azionisti significativi sono altresì riportati sul sito internet della Società, alla pagina Info per gli azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A. (GD - www.ftaonline.com)

