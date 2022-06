Dopo una seduta in deciso recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,69% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata complessivamente confermata.

Dopo una seduta in deciso recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,69% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata complessivamente confermata. La sessione è però fortemente limitata visto che Shanghai, Shenzhen e Hong Kong (come pure la piazza di Taiwan) sono rimaste chiuse per la celebrazione del Du?nw? (il Festival delle barche drago). Molta delusione per il meeting dell'Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec, l'organizzazione dei 13 maggiori produttori di greggio con riserve provate superiori al 70% del totale mondiale). Il promesso aumento della produzione di greggio si è rivelato inferiore alle attese e difficilmente riuscirà a coprire la quota della Russia. La produzione di petrolio di Mosca è già calata di un milione di barili al giorno dall'invasione dell'Ucraina ed è destinata a scendere ulteriormente quanto diventerà effettivo l'embargo deciso dall'Unione europea. Il risultato è comunque di un rialzo intorno allo 0,40% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato come lo è lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna un netto 1,27% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,35%). Sul fronte macroeconomico, l'indice Pmi dei servizi del Giappone, stilato da S&P Global in collaborazione con Jibun Bank, è salito in maggio a 52,6 punti dai 50,7 punti di aprile, contro i 51,7 punti della lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è invece cresciuto a 52,3 punti dai 51,1 punti precedenti, contro i 51,4 punti del dato flash. A Seoul è intorno allo 0,40% il progresso del Kospi, mentre a Sydney è stata dello 0,88% la crescita dell'S&P/ASX 200 al termine delle contrattazioni.

(RR - www.ftaonline.com)