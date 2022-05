Seduta in negativo per i mercati dell'Asia mentre le principali piazze sono ancora ferme. Ultima giornata di stop per Shanghai e Shenzhen per il lungo ponte della Festa dei lavoratori (riapriranno giovedì 5 maggio). Chiusa ancora Tokyo per l'?gata renky? (la Settimana d'oro), con il mercato nipponico che tornerà a scambiare soltanto venerdì 6 maggio. Male Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una flessione dell'1,10% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, deprezzatosi dell'1,78%). In precedenza a Seoul si era limitato allo 0,11% il declino del Kospi.

(RR - www.ftaonline.com)