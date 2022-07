In una seduta complessivamente in negativo per i mercati dell'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso l'1,73%), le piazze cinesi si allineano alla tendenza ribassista.

In una seduta complessivamente in negativo per i mercati dell'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso l'1,73%), le piazze cinesi si allineano alla tendenza ribassista. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 segnano infatti cali dello 0,32% e dello 0,41% rispettivamente, contro il ribasso dello 0,21% dello Shenzhen Composite. Hong Kong è invece rimasta chiusa per la festa dell'Establishment Day (che celebra il passaggio di sovranità dalla Gran Bretagna alla Cina avvenuto il 1° luglio del 1997). In precedenza a Seoul era stata dell'1,17% la contrazione del Kospi.

(RR - www.ftaonline.com)