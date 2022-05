Dopo un avvio d'ottava in recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,63% lunedì), alla riapertura delle contrattazioni sui mercati asiatici la tendenza si è fatta maggiormente contrastata, in una sessione condizionata dalle molte piazze chiuse. Shanghai e Shenzhen sono ancora ferme per il lungo ponte della Festa dei lavoratori (riapriranno giovedì 5 maggio). Stop anche a Tokyo per l'?gata renky? (la Settimana d'oro), con il mercato nipponico che tornerà a scambiare soltanto venerdì 6 maggio. Tutti i riflettori sono ovviamente sulla decisione della Federal Reserve (Fed), che mercoledì verosimilmente aumenterà di nuovo i tassi d'interesse Usa, dopo il primo incremento dal dicembre 2018 in marzo. Intanto la Reserve Bank of Australia (Rba) ha aumentato il costo del denaro di 25 punti base allo 0,35% dopo averlo ridotto l'ultima volta di 15 punti base sui minimi storici nel novembre 2020. Si tratta del primo aumento dal novembre 2010 e la decisione non era del tutto prevista. Il mercato si aspettava un cambio nella politica monetaria in giugno, seguendo le indicazioni del governatore Philip Lowe, secondo cui la Rba avrebbe atteso la pubblicazione dei dati su inflazione e salari in pubblicazione il 18 maggio. L'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, è in declino dello 0,20% circa.

Sessione regolare per la piazza di Hong Kong dopo la festività di lunedì: l'Hang Seng si muove poco sopra la parità (segno opposto per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in flessione di circa lo 0,20%). A Sydney è stata dello 0,42% la contrazione dell'S&P/ASX 200 in chiusura, mentre a Seoul è solo marginale l'arretramento del Kospi. In aprile il tasso d'inflazione è salito in Corea del Sud al 4,8% annuo dal 4,1% di marzo, attestandosi sui massimi dal 5,3% dell'agosto 2011. Il dato, che si confronta con il 3,9% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, segna il superamento per il tredicesimo mese consecutivo del 2% di target d'inflazione della Bank of Korea. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è invece salito dello 0,7% come in marzo, contro lo 0,4% atteso dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)