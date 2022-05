Dopo una seduta di moderato recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, apprezzatosi dello 0,48% martedì), alla riapertura delle contrattazioni sui mercati asiatici la tendenza ha invece virato in negativo.

Dopo una seduta di moderato recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, apprezzatosi dello 0,48% martedì), alla riapertura delle contrattazioni sui mercati asiatici la tendenza ha invece virato in negativo. Le piazze di Shanghai e Shenzhen sono ancora chiuse nell'ultima giornata del lungo ponte della Festa dei lavoratori (riapriranno giovedì 5 maggio). Stop anche a Tokyo per l'?gata renky? (la Settimana d'oro) che si concluderà giovedì con la Festa dei bambini (celebrata anche a Seoul). Gli investitori aspettano la pronuncia del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie), che arriverà in serata. Secondo il FedWatch Tool di Cme Group è del 99,1% la probabilità che la Fed aumenti il costo del denaro Usa tra i 25 e i 50 punti base, dopo che in marzo aveva deciso il primo incremento dal dicembre 2018 (di 25 punti base). Il clima ribassista è confermato dalla perdita intorno allo 0,60% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Netta frenata per Hong Kong: l'Hang Seng ha meno di due ore dalla fine della sessione è infatti in declino di ben oltre l'1% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in flessione di circa il 2%). Tra i singoli titoli da segnalare un nuovo crollo intorno al 4% segnato in intraday da Alibaba Group Holding (aveva perso lo 0,82% martedì al Nyse), nonostante le voci sull'arresto del fondatore Jack Ma si fossero già rivelate infondate. A Seoul è intorno allo 0,50% la flessione del Kospi, mentre a Sydney è stato dello 0,16% il declino dell'S&P/ASX 200 in chiusura. In marzo le vendite retail sono salite in Australia dell'1,6% mensile (rettificato stagionalmente), contro la crescita dell'1,8% di febbraio e lo 0,6% del consensus. Su base annuale le vendite al dettaglio sono invece rimbalzate del 9,4% contro il 9,1% precedente.

