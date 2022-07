Shedir Pharma Group, holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico è lieta di annunciare la concessione del brevetto statunitense Naxx@ (Composition for the prevention and/or treatment of respiratory tract disorders) commercializzato in Italia nei prodotti della Linea Shedirflu®.

Shedir Pharma Group, holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico è lieta di annunciare la concessione del brevetto statunitense Naxx@ (Composition for the prevention and/or treatment of respiratory tract disorders) commercializzato in Italia nei prodotti della Linea Shedirflu®. Il brevetto statunitense Naxx® sarà valido fino al 2038 e va ad aggiungersi al brevetto italiano già ottenuto e alla pubblicazione sullo stesso prodotto su una prestigiosa rivista internazionale. Il brevetto Naxx® rappresenta una delle invenzioni più importanti del nostro dipartimento di ricerca e sviluppo e va a collocarsi nel come coadiuvante per il trattamento delle patologie a carico delle vie respiratorie, in particolare nel trattamento della BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva), una patologia cronica con una incidenza nella popolazione adulta di quasi il 5%, dato che la colloca al sesto posto fra le malattie croniche presenti in Italia (fonte Ministero della Salute). Il brevetto Naxx® è commercializzato in Italia nei prodotti Shedirflu® 600 Naxx® che nel primo trimestre del 2022 hanno realizzato una crescita a volume di oltre il 75% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fonte IQVIA).

