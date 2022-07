Shedir Pharma Group, holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico comunica che nel primo semestre 2022 il Gruppo prosegue il proprio percorso di crescita, come evidenziano i dati preliminari consolidati dei ricavi delle vendite del primo semestre 2022.

Nei primi sei mesi del 2022, il Gruppo Shedir ha registrato ricavi consolidati pari a circa 23,3 milioni di Euro, rispetto ai 18,5 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, mettendo a segno un +26% rispetto al primo semestre 2021.

I risultati complessivi e dettagliati saranno diffusi a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato all'approvazione della relazione finanziaria semestrale in data 29 settembre 2022.

La divisione Shedir nel primo semestre dell'anno cresce del 25% con un totale di ricavi dalle vendite di Euro 20,4 milioni.

La divisione Dymalife ha raggiunto Euro 2,9 milioni di ricavi con una crescita del 30%.

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group S.p.A., ha commentato: "Il Gruppo sta capitalizzando l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni sia in termini di ricerca e sviluppo che di approccio strategico al mercato nutraceutico e farmaceutico. Ci sono notevoli spazi di crescita sia in Italia che all'estero. In particolare l'acquisizione della Again Life rappresenta un importante acceleratore dello sviluppo delle vendite fuori dall'Italia soprattutto in mercati chiave come quello tedesco e francese dove la stessa è già presente con prodotti nutraceutici innovativi. L'approccio dinamico al mercato e l'attenzione alle opportunità di crescita anche per vie esterne".

