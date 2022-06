Siemens rileva Brightly Software da Clearlate Capital Group per 1,88 miliardi di dollari. I termini dell'accordo prevedono il pagamento di 1,58 miliardi di dollari in contanti e il resto al raggiungimento di determinati obiettivi del business. Brightly è un fornitore di software per l'asset management con sede in North Carolina. Siemens aveva chiuso in progresso dell'1,48% lunedì a Francoforte, contro la crescita dello 0,52% del Dax.

(RR - www.ftaonline.com)