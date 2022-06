Secondo quanto comunicato da Enterprise Singapore (ente per lo sviluppo alle dipendenze del Ministry of Trade and Industry), in maggio l'export non petrolifero dalla città-Stato asiatica è salito del 3,2% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto alla crescita del 6,4% di aprile (e al 7,7% di marzo) ma sopra all'1,4% del consensus.

Secondo quanto comunicato da Enterprise Singapore (ente per lo sviluppo alle dipendenze del Ministry of Trade and Industry), in maggio l'export non petrolifero dalla città-Stato asiatica è salito del 3,2% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto alla crescita del 6,4% di aprile (e al 7,7% di marzo) ma sopra all'1,4% del consensus. Su base mensile destagionalizzata la lettura è invece per un rialzo del 3,2% dopo il precedente declino del 3,3% (2,3% il ribasso di marzo) e contro il progresso dell'1,4% atteso dagli economisti.

