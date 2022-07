Secondo quanto comunicato da Enterprise Singapore (ente per lo sviluppo alle dipendenze del Ministry of Trade and Industry), in giugno l'export non petrolifero dalla città-Stato asiatica è rimbalzato del 9,0% annuo, in rallentamento rispetto al 12,0% di maggio (6,4% in aprile) ma sopra all'8,0% del consensus del Wall Street Journal.

Secondo quanto comunicato da Enterprise Singapore (ente per lo sviluppo alle dipendenze del Ministry of Trade and Industry), in giugno l'export non petrolifero dalla città-Stato asiatica è rimbalzato del 9,0% annuo, in rallentamento rispetto al 12,0% di maggio (6,4% in aprile) ma sopra all'8,0% del consensus del Wall Street Journal. Su base mensile destagionalizzata la lettura è invece per un rialzo del 3,7% dopo il precedente rialzo del 2,8% (3,3% il ribasso di aprile) e contro il progresso del 2,3% atteso dagli economisti.

