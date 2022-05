Secondo quanto emerge dai dati diffusi dalla Monetary Authority (Mas, la Banca centrale) e dal ministero di Commercio e Industria di Singapore, in aprile l'indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato sul 5,4% annuo già registrato in marzo (4,3% in febbraio), confermandosi sui massimi dal 5,5% del dicembre 2012.

Secondo quanto emerge dai dati diffusi dalla Monetary Authority (Mas, la Banca centrale) e dal ministero di Commercio e Industria di Singapore, in aprile l'indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato sul 5,4% annuo già registrato in marzo (4,3% in febbraio), confermandosi sui massimi dal 5,5% del dicembre 2012. L'indice dei prezzi al consumo core è invece salito a Singapore del 3,3% annuo, contro il 2,9% di marzo ma in linea con il consensus del Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)