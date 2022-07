Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal Department of Statistics di Singapore, in maggio le vendite al dettaglio sono balzate nella città-Stato asiatica del 17,8% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 12,1% di aprile (e all'8,8% di marzo).

Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal Department of Statistics di Singapore, in maggio le vendite al dettaglio sono balzate nella città-Stato asiatica del 17,8% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 12,1% di aprile (e all'8,8% di marzo). Su base sequenziale, rettificata stagionalmente, le vendite retail hanno invece registrato una crescita dell'1,8% contro l'1,1% precedente (7,4% in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)