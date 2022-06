La Monetary Authority of Singapore (Mas, la Banca centrale della città-Stato asiatica) rivede al ribasso l'outlook 2022 poiché la crescita più debole di edilizia ed export non petrolifero controbilancia in negativo l'espansione di manifatturiero e consumi privati.

La Monetary Authority of Singapore (Mas, la Banca centrale della città-Stato asiatica) rivede al ribasso l'outlook 2022 poiché la crescita più debole di edilizia ed export non petrolifero controbilancia in negativo l'espansione di manifatturiero e consumi privati. Il progresso del Pil di Singapore è quindi atteso al 3,8% nel 2022, contro il 4,0% della stima di marzo (3,0% l'espansione prevista per il 2023).

(RR - www.ftaonline.com)