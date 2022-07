La Monetary Authority of Singapore (Mas, la Banca centrale della città-Stato asiatica) rialza ancora il costo del denaro. La Mas ha dichiarato che riorienterà il punto medio del range di oscillazione del dollaro di Singapore verso l'alto fino al livello prevalente. La decisione è arrivata in un meeting non programmato. Si tratta del quarto aumento dopo quello deciso in aprile e prima ancora in gennaio e ottobre dello scorso anno (tradizionalmente i meeting della Mas sono semestrali, in ottobre e aprile). A differenza della maggior parte degli istituti centrali, la Mas usa la sua moneta come strumento per frenare le aspettative inflazionistiche e sostenere la crescita. Per fare questo il dollaro di Singapore opera in un regime di valuta fluttuante basato su un paniere di monete che rappresentano i principali partner commerciali del Paese.

